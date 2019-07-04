Билялетдинов: к покупке грузинских игроков «Рубин» подтолкнул пример Кверквелии

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение о том, почему казанская команда приобретает грузинских футболистов.

«Я думаю, «Рубин» окрылил и подтолкнул к покупке грузинских игроков пример Соломона Кверквелии. Грузинские футболисты доступны — мы видим их в «Спартаке» и «Локомотиве», например. Они быстро адаптируются, в них есть своя индивидуальность, у них очень оригинальные, нестандартные манёвры на поле, плюс нет «задранных» ценников.

Безусловно, рынок — дело тонкое, но думаю, что «Рубин» делает акцент на молодых грузин в надежде, что игроки будут прогрессировать. Да, казанский клуб делает акцент на воспитании молодого поколения, но молодые легионеры — тоже процесс воспитания. В ЦСКА пошли таким же путем, купив, например, в 2018 году 18-летнего словенца. Я считаю, это оправданно. У нас нет такого обилия способных, талантливых молодых игроков, приходится рассматривать зарубежных игроков. Но это и хорошо, нельзя зацикливаться на своей школе», — приводит слова Билялетдинова News.ru.