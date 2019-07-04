Трансфер Крыховяка обошёлся «Локомотиву» в € 12 млн

Стали известны финансовые условия подписания полноценного контракта полузащитника Гжегожа Крыховяка с «Локомотивом». Как сообщает L'Équipe, российский клуб заплатил за футболиста € 12 млн.

Крыховяк перешёл в московский «Локомотив» летом прошлого года из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды с правом выкупа. За «железнодорожников» польский футболист провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Ранее Крыховяк играл за такие команды, как «Нант», «Бордо», «Реймс», «Севилья» и «Вест Бромвич Альбион».

«Локомотив» по итогам минувшего сезона финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.