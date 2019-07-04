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Лэмпард прибыл в Лондон для подписания контракта с «Челси»

Лэмпард прибыл в Лондон для подписания контракта с «Челси»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прибыл в Лондон для официального назначения на пост главного тренера «Челси». Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что зарплата Лэмпарда в «Челси» может составить около € 4,5 млн в год. При этом аналогичную сумму синие будут вынуждены выплатить «Дерби» в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта специалиста.

После назначения Лэмпард с «Челси» оправится в Дублин для предсезонной подготовки, где «синие» сыграют два товарищеских матча, а затем отправится в тур по Японии.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).

Назначение Лэмпарда в «Челси» – правильный шаг. Даже если у него не получится
Кажется, Абрамович всё-таки даст шанс Фрэнку.
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