Лэмпард прибыл в Лондон для подписания контракта с «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард прибыл в Лондон для официального назначения на пост главного тренера «Челси». Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее сообщалось, что зарплата Лэмпарда в «Челси» может составить около € 4,5 млн в год. При этом аналогичную сумму синие будут вынуждены выплатить «Дерби» в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта специалиста.

После назначения Лэмпард с «Челси» оправится в Дублин для предсезонной подготовки, где «синие» сыграют два товарищеских матча, а затем отправится в тур по Японии.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).