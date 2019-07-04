Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет Бразилия
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинальном матче Кубка Америки отреагировал на жалобы аргентинцев на судейство, в частности, форварда Лионеля Месси.
«Теперь и они жалуются. Пусть говорят, но в финале сыграет Бразилия. А они пускай жалуются всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Ришарлисона Globo Esporte.
Ранее Месси обрушился с критикой на судей, а также заявил, что они не столкнутся с санкциями из-за власти бразильцев в КОНМЕБОЛ.
Обыграв сборную Аргентины, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки—2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который в эти минуты проходит в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио».
Месси: идиотские решения арбитров отвлекали сборную Аргентины от игры
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