Ришарлисон: аргентинцы пускай жалуются, но в финале сыграет Бразилия

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон после победы над Аргентиной (2:0) в полуфинальном матче Кубка Америки отреагировал на жалобы аргентинцев на судейство, в частности, форварда Лионеля Месси.

«Теперь и они жалуются. Пусть говорят, но в финале сыграет Бразилия. А они пускай жалуются всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Ришарлисона Globo Esporte.

Ранее Месси обрушился с критикой на судей, а также заявил, что они не столкнутся с санкциями из-за власти бразильцев в КОНМЕБОЛ.

Обыграв сборную Аргентины, национальная команда Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки—2019, где встретится с победителем матча Чили — Перу, который в эти минуты проходит в Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио».