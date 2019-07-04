Сампаоли может стать тренером сборной Эквадора

Главный тренер бразильского «Сантоса» Хорхе Сампаоли может возглавить сборную Эквадора, сообщает Globo Esporte.
В настоящий момент наставником национальной команды Эквадора является Эрнан Дарио Гомес, который может покинуть свой пост в ближайшее время. На Кубке Америки — 2019 под его руководством Эквадор занял последнее место в группе, уступив две встречи и лишь раз сыграв вничью.
Напомним, что в июле 2018 года Сампаоли покинул пост главного тренера сборной Аргентины после того, как команда вылетела в 1/8 финала чемпионата мира. Ранее Сампаоли работал в нескольких перуанских и чилийских клубах, эквадорском «Эмелеке», испанской «Севилье» и сборной Чили. В 2015 году он был признан лучшим тренером Южной Америки после того, как выиграл с чилийцами Кубок Америки.
Соглашение Сампаоли с «Сантосом» рассчитано до 2020 года. В чемпионате Бразилии клуб на сегодня занимает второе место, отставая на пять очков от лидирующего «Палмейраса».
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