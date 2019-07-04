«ПСЖ» может купить Геррейру за € 15 млн

Французский «Пари Сен-Жермен» хочет купить защитника дортмундской «Боруссии» Рафаэла Геррейру за € 15 млн, сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, 25-летний португалец был близок к переходу в парижский клуб ещё год назад, но тогда стороны не сумели договориться.



В сезоне-2018/19 Геррейра сыграл на клубном уровне 32 матча. В активе футболиста 6 забитых мячей и 6 результативных передач. В «Боруссию» португалец перешёл летом 2016 года из французского «Лорьяна» за € 12 млн. Ранее он также выступал за «Кан». За сборную Португалии Геррейра провёл 30 матчей и забил 2 гола.

«ПСЖ» в минувшем сезоне стал восьмикратным чемпионом Франции.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется испанская «Барселона».