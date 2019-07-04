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Главный тренер Перу Гарека: цель сборной Перу – выиграть Кубок Америки

Главный тренер Перу Гарека: цель сборной Перу – выиграть Кубок Америки
Футбол / Южная Америка 0

Наставник национальной команды Перу Рикардо Гарека считает, что его команде по силам выиграть Кубок Америки – 2019.

«Сборная Перу отлично сыграла против сильного соперника. Финал будет иметь совершенно другой оттенок. Наша цель – победить», – сказал Гарека на послематчевой пресс-конференции.

В Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» сборная Перу сенсационно победила Чили со счётом 3:0 и впервые за 44 года вышла в финал турнира. Историческое достижение было достигнуто благодаря голам Эдисона Флореса, Йосимара Йотуна и Хосе ПаолоГерреро. Отметим, что в добавленное арбитром время чилийский нападающий Эдуардо Варгас не реализовал пенальти.

Обыграв Чили, национальная команда Перу встретится в финале Кубка Америки — 2019 со сборной Бразилии 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана» (начало — в 23:00 мск).

Сборная Перу разгромила Чили и сенсационно вышла в финал Кубка Америки — 2019
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