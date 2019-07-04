Вратарь сборной Перу — лучший игрок полуфинала Кубка Америки против Чили

Страж ворот национальной команды Перу Педро Гальесе был признан лучшим игроком матча 1/2 финала Кубка Америки с командой Чили​.

29-летний перуанец сохранил свои ворота в неприкосновенности, сделав 7 сейвов и отразив 11-метровый удар в концовке встречи.

В Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» сборная Перу сенсационно победила Чили со счётом 3:0 и впервые за 44 года вышла в финал турнира. Историческое достижение было достигнуто благодаря голам Эдисона Флореса, Йосимара Йотуна и Хосе Паоло Герреро. В добавленное арбитром время чилийский нападающий Эдуардо Варгас не реализовал пенальти.



Обыграв Чили, национальная команда Перу встретится в финале Кубка Америки — 2019 со сборной Бразилии 7 июля на знаменитом стадионе «Маракана» (начало — в 23:00 мск).