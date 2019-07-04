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Дубль Пулишича вывел США в финал Кубка КОНКАКАФ

Дубль Пулишича вывел США в финал Кубка КОНКАКАФ
Футбол / Прочие турниры 0

Во втором полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США встречалась с национальной командой Ямайки. Игра прошла на стадионе «Ниссан» в Нэшвилле и завершилась победой американских футболистов со счётом 3:1. Матч обслуживал арбитр Иван Бартон Сиснерос из Сальвадора.

Первый гол был забит уже на 9-й минуте. Отличился американский хавбек Уэстон Маккенни, которому ассистировал нападающий Жози Алтидор. На 52-й минуте полузащитник Кристиан Пулишич удвоил преимущество США. На 69-й минуте ямайский форвард Шамар Николсон отквитал один мяч с передачи Леона Бэйли. Окончательный счёт матча на 87-й минуте установил Кристиан Пулишич, оформивший дубль.

Обыграв Ямайку, сборная США поспорит за трофей Золотого кубка КОНКАКАФ с командой Мексики. Финальный матч состоится 8 июля (начало — в 4:00 мск).

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала
04 июля 2019, четверг. 04:30 МСК
Ямайка
1 : 3
США
0:1 – Маккенни – 9, 0:2 – Пулишич – 52, 1:2 – Николсон – 69, 1:3 – Пулишич – 87
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