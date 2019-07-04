Тите: Месси — инопланетянин, поэтому обыграть Аргентину важнее финала с Перу

Наставник сборной Бразилии Тите покомментировал победу над Аргентиной в полуфинале Кубка Америки — 2019 и отдал должное лидеру соперника Лионелю Месси.

«Обыграть Аргентину важнее финала, это был отличный матч между двумя командами с впечатляющими техническими возможностями. Месси – инопланетянин, исключительный как в действиях с мячом, так и без него. Вы не можете нейтрализовать, уменьшить его действия без изменения структуры игры. Для этого я вернул Фирмино ближе к середине поля, он меньше владел мячом, чем в других играх», — приводит слова Тите TNT Sports

Обыграв Аргентину со счётом 2:0, национальная команда Бразилии сыграет финальный матч Кубка Америки — 2019 со сборной Перу на знаменитом стадионе «Маракана» 7 июля (начало — в 23:00 мск).



Аргентина сыграет матч за третье место 6 июля (начало в 22:00 мск).