Рибалта: новый лимит? Задачей «Зенита» будет акцент на российский рынок

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, как новый формат лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге скажется на трансферной политике петербургского клуба.
«Естественно, изменение лимита окажет своё влияние. Тем более новые правила вступят в силу уже через год. Во-первых, мы должны сократить количество иностранцев. Кто-то будет продан, у кого-то закончится контракт. В целом это не такая уж большая проблема. У нас уже есть план.
Однако, выбирая новичков-легионеров, мы должны также помнить об ограничениях. Значит, надо искать более квалифицированных футболистов, которые попадут в число восьми заявленных на сезон. Перед «Зенитом» будет стоять задача сделать акцент на российский рынок», — сказал Рибалта в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
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