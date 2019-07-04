Рибалта: не считаю приход Маркизио в «Зенит» ошибкой

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта выразил мнение, что приглашение итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, с которым недавно был расторгнут контракт, не стало для сине-бело-голубых ошибкой.
«Я не считаю его приход ошибкой. Игрок же не виноват, что получил травму. Все знают: Маркизио – футболист высокого уровня. Но для него было не так просто приехать в Россию и быстро адаптироваться.
Он прибыл в Петербург в сентябре, тогда как «Зенит» готовился с июня. Маркизио набирал форму, чтобы выйти на уровень команды, однако травмировался. Поэтому я не понимаю, как можно критиковать его. Если бы Клаудио сыграл больше матчей, можно было бы делать выводы по поводу ошибочности трансфера. Мне кажется, хорошо, когда фигура калибра Маркизио изъявляет желание присоединиться к «Зениту», — сказал Рибалта в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
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