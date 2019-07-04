Болельщики «Ростова»: в городе одна команда, и называется она явно не «Чайка»

Болельщики «Ростова» выступили с заявлением, в котором обозначили позицию по поводу того, что на домашней арене команды свои матчи в ФНЛ также будет проводить «Чайка».
«Мы — объединение фанатов «Ростсельмаша», выражаем своё резкое несогласие в связи с появившейся официальной информацией, представленной от лица ФК „Чайка“, о заявлении наших секторов 116, 117 и 118 своими. В своей абонементной программе „Чайка“ позиционирует вышеназванные сектора: «Наш дом». Вы ошиблись, ребята!!! Это наш дом! Ваш дом в другом месте! В Ростове одна команда, и называется она явно не „Чайка“. Предлагаем Вам как минимум оставить наши сектора в покое и разместить своих болельщиков на других трибунах! На ответ ФК „Чайки“ мы даём три дня. Если Вы проигнорируете наше предложение, мы оставляем за собой право действовать на своё усмотрение», — говорится в заявлении в телеграм-канале болельщиков.
- 4 июля 2019
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