Буффон прибыл на медобследование в клинику «Ювентуса»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в Турин, где ему в ближайшее время предстоит пройти медицинское обследование перед подписанием контракта с «Ювентусом».
41-летний футболист уже добрался до клиники «старой синьоры» и успел пообщаться с болельщиками, ожидавшими его прибытие.
Видео доступно в «твиттере» «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что Буффон подпишет с «Ювентусом» соглашение на один год, по условиям которого его зарплата составит € 1,5 млн. Вратарь достанется бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня этого года.
Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.
- 4 июля 2019
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