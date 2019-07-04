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Буффон прибыл на медобследование в клинику «Ювентуса»

Буффон прибыл на медобследование в клинику «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в Турин, где ему в ближайшее время предстоит пройти медицинское обследование перед подписанием контракта с «Ювентусом».

41-летний футболист уже добрался до клиники «старой синьоры» и успел пообщаться с болельщиками, ожидавшими его прибытие.

Видео доступно в «твиттере» «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что Буффон подпишет с «Ювентусом» соглашение на один год, по условиям которого его зарплата составит € 1,5 млн. Вратарь достанется бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня этого года.

Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

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