Газизов: уфимец идёт и показывает, что болеет за какой-то «Спартак», ну смешно

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказал мнение по поводу местных болельщиков, которые идут на домашние встречи команды и болеют за приезжие клубы.
«Я вижу болельщиков, которые идут на топовый матч. Это уфимец, ему много лет, он ведёт своих детей, свою жену. Они идут в шарфах „Спартака“, ЦСКА. И он такой гордый и своим детям показывает, что я, живя в Уфе, болею за какой-то на хрен „Спартак“, ну смешно. Да ему вообще не стыдно? Я хочу подойти к этому человеку и сказать: „Ты чего? Ты ненормальный? Ты чему детей-то своих учишь? Ты их учишь не любить свой город, свою школу, свои ясли“. А потом я смотрю и понимаю, что он другой человек. Мы сегодня воспитываем своих детей, у нас 1500 детей, и это наши будущие болельщики», — сказал Газизов в эфире «МедиаКорСеть».
- 4 июля 2019
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