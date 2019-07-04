«Брюгге» арендовал защитника сборной Украины

Защитник донецкого «Шахтёра» Эдуард Соболь перешёл в «Брюгге». Как сообщает официальный сайт бельгийской команды, 24-летний футболист был взят в аренду до конца сезона-2019/20 с последующим правом выкупа. В прошлом сезоне «Брюгге» занял второе место в чемпионате Бельгии.
Напомним, что прошлый сезон украинский футболист провёл на правах аренды в чешском «Яблонце», за который сыграл в 27 матчах, отметившись голом и тремя результативными передачами. На счету защитника также 11 матчей и одна голевая передача в составе сборной Украины.
Эдуард — воспитанник ДЮСШ ФК «Металлург». В феврале 2013 года подписал трёхлетний контракт с «Шахтёром» Летом 2015 года перешёл на правах аренды в харьковский «Металлист», а два года спустя также на правах аренды — в пражскую «Славию».
- 4 июля 2019
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