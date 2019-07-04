Нобоа назвал Дзюбу главным мужчиной России

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал прозвища, которые ему дали нападающие команды Артём Дзюба и Сердар Азмун, а также придумал им ответные имена.
«Не обидно ли, что Дзюба называл меня пингвинёнком, а Азмун – пончиком? Не-е-ет! Наоборот, это показывает, что они меня любят. Они меня могут хоть как называть. Я ни на что не обижусь.
Кто они в таком случае? Даже не знаю. Дзюба — главный мужчина России. А Азмун, я всегда говорил, иранский Месси! Да, я знаю, что он не любит, когда его так называют», — приводит слова Нобоа Sport24.
Нобоа выступает за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне 34-летний эквадорский полузащитник из-за травмы колена принял участие лишь в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу. Сине-бело-голубые по итогам кампании завоевали чемпионский титул.
- 4 июля 2019
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