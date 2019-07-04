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Хадсон-Одои в августе начнёт тренироваться в общей группе

Хадсон-Одои в августе начнёт тренироваться в общей группе
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои планирует начать тренировки в общей группе в начале августа. Форвард по-прежнему восстанавливается после травмы ахилла, который получил в апреле. Недавно футболист прошёл очередной медицинский осмотр, и врачи разрешили 18-летнему игроку увеличить нагрузку, сообщает Daily Mail.

При этом Хадсон-Одои, скорее всего, всё равно пропустит старт нового сезона, так как не сможет набрать оптимальную форму.

Действующий контракт Каллума с лондонским «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года. В минувшем сезоне Хадсон-Одои отдал одну результативную передачу в 10 матчах английской Премьер-лиги. В Лиге Европы футболист записал в свой актив четыре мяча и два голевых паса в девяти встречах.

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