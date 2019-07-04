Хадсон-Одои в августе начнёт тренироваться в общей группе
Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои планирует начать тренировки в общей группе в начале августа. Форвард по-прежнему восстанавливается после травмы ахилла, который получил в апреле. Недавно футболист прошёл очередной медицинский осмотр, и врачи разрешили 18-летнему игроку увеличить нагрузку, сообщает Daily Mail.
При этом Хадсон-Одои, скорее всего, всё равно пропустит старт нового сезона, так как не сможет набрать оптимальную форму.
Действующий контракт Каллума с лондонским «Челси» рассчитан до 30 июня 2020 года. В минувшем сезоне Хадсон-Одои отдал одну результативную передачу в 10 матчах английской Премьер-лиги. В Лиге Европы футболист записал в свой актив четыре мяча и два голевых паса в девяти встречах.
«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за € 25 млн
- 4 июля 2019
-
11:42
-
11:38
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:07
-
11:03
-
10:47
-
10:38
-
10:18
-
10:16
-
10:05
-
10:03
-
09:58
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:11
-
08:54
-
08:12
-
07:59
-
07:35
-
07:24
-
07:11
-
06:50
-
06:30
-
06:14
-
05:45
-
04:55
-
04:41
-
04:03
-
03:48
-
03:00
Партнерский контент