«Челси» объявил о назначении Лэмпарда на пост главного тренера

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера бывшего футболиста команды Фрэнка Лэмпарда, в минувшем сезоне возглавлявшего «Дерби Каунти».
Соглашение с английским специалистом рассчитано на три сезона.
Ранее сообщалось, что зарплата Лэмпарда в «Челси» может составить около € 4,5 млн в год. При этом аналогичную сумму синие будут вынуждены выплатить «Дерби» в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта специалиста.
Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).
В качестве футболиста Лэмпард защищал цвета «Челси» с 2001 по 2014 год и за это время завоевал с клубом 13 трофеев. Также экс-полузащитник с показателем в 211 голов является лучшим бомбардиром в истории лондонцев.
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