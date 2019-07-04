Лэмпард: пришёл в «Челси», чтобы усердно работать и принести клубу успех

Бывший футболист «Челси» и новый главный тренер Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё возвращение в лондонский клуб.



«Я безмерно горд вернуться в «Челси» в роли главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и пути, который мы прошли вместе. Тем не менее я полностью сконцентрирован на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я пришёл сюда, чтобы усердно работать и в будущем принести клубу успех. Не могу дождаться начала работы», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».



Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).



В качестве футболиста Лэмпард защищал цвета «Челси» с 2001 по 2014 год и за это время завоевал с клубом 13 трофеев. Также экс-полузащитник с показателем в 211 голов является лучшим бомбардиром в истории лондонцев.

Назначение Лэмпарда в «Челси» – правильный шаг. Даже если у него не получится Кажется, Абрамович всё-таки даст шанс Фрэнку.