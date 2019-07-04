Боккетти согласился перейти в «Верону»

Итальянский защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти пользуется спросом на родине.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, вслед за «Дженоа» переговоры с 32-летним футболистом провела «Верона». Стороны достигли принципиальной договорённости, и теперь Боккетти предстоит обсудить со «Спартаком» разрыв контракта, чтобы впоследствии присоединиться к новому клубу на правах свободного агента. Ожидается, что Сальваторе проведёт встречу с руководством красно-белых сегодня, 4 июля.
Ранее сообщалось, что Боккетти согласовал контракт с «Дженоа», за который он выступал с 2008 по 2010 год.
Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым. Также «Чемпионат» сообщал, что итальянец может перейти в «Ростов».
- 4 июля 2019
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