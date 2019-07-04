Федерация футбола Аргентины запросила аудио переговоров судей в игре с Бразилией

Ассоциация футбола Аргентины запросила у Южноамериканской конфедерации футбола аудиозаписи переговоров главного судьи полуфинала Кубка Америки с командой Бразилии (0:2) Родди Самбрано с видеоассистентом, сообщает TyC Sports. Аргентинцы остались недовольны судейством эквадорского рефери, который, по их мнению, не назначил в ворота соперника два пенальти.
КОНМЕБОЛ ранее сообщила, что у Самбрано были проблемы при коммуникации с видеоассистентом Леоданом Гонсалесом, но к началу игры связь была налажена. Как сообщает Globo Esporte, помехи у судей возникли после некоторых действий службы безопасности президента Бразилии Жаира Болсонару, который присутствовал на матче.
Сборная Бразилии 7 июля на стадионе «Маракана» (начало — в 23:00 мск) в финале Кубка Америки сыграет с командой Перу.
- 4 июля 2019
-
13:22
-
13:15
-
13:08
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:45
-
12:43
-
12:30
-
12:10
-
12:01
-
11:42
-
11:38
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:07
-
11:03
-
10:47
-
10:38
-
10:18
-
10:16
-
10:05
-
10:03
-
09:58
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:11
-
08:54
-
08:12
-
07:59
-
07:35