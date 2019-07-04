Кварацхелия присоединился к «Рубину»

«Рубин» в «Твиттере» сообщил, что полузащитник Хвича Кварацхелия присоединился к казанской команде. 18-летний футболист во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды в московском «Локомотиве».

Срок действия арендного соглашения грузинского футболиста с «железнодорожниками» истёк 30 июня. Игрок не стал подписывать с «Локомотивом» полноценный контракт, несмотря на предварительную договорённость.



В составе московского клуба Кварацхелия принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил гол. В 2018 году хавбек перешёл в «Металлург» (Рустави). За грузинский клуб он провёл 18 матчей, забив 3 мяча. Выступал за юношеские сборные Грузии, игроки не старше 17 и 19 лет. В 25 матчах за юношеские команды забил 17 мячей.