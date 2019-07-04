Ари: когда приехал в Россию, не понимал, почему люди выходят на военные парады

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал об отношении к национальным российским праздникам.



«Что для меня значит ощущать себя русским? Любить страну, уважать её историю, помогать людям. Я вот отмечаю национальные праздники: День России, День Победы.



Когда только приехал сюда, то не понимал, почему люди выходят на военные парады. Но потом узнал, какой подвиг совершил народ, как много людей погибло, так что теперь 9 Мая для меня – один из главных дней в году. Стараюсь ходить на «Бессмертный полк». Понятно, что у меня нет фотографии воевавших родственников, но я просто сажаю дочку на шею, чтобы она всё видела и тоже понимала, как этот день важен, как геройски проявил себя русский народ», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.



«Я — русский». Интервью с Ари – первым темнокожим игроком в истории сборной Форвард «Краснодара» водит детей на «Бессмертный полк», спасает людей и прямо говорит о критике и расизме.