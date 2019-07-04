Гутцайт и Савин будут комментировать матч за Суперкубок России

Первый канал покажет матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом», который состоится 6 июля. Комментаторами этой встречи станут Роман Гутцайт и Евгений Савин.

В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги, «Локомотив» финишировал на втором месте, а также выиграл Кубок России.



Ранее «Зенит» четыре раза становился обладателем Суперкубка России, «Локомотив» является двукратным победителем турнира. Рекорд принадлежит ЦСКА, который выигрывал Суперкубок семь раз.

Напомним, что бывший комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт будет работать на Okko Спорт.

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