Ари: если меня называют шоколадкой с любовью или в шутку, то это не расизм

Нападающий «Краснодара» Ари высказался о проблеме расизма в футболе.



«Что для меня означает слово «расизм»? Да всё просто: это когда ты не уважаешь другого человека из-за цвета кожи и некорректно относишься к людям другой нации. Если кто-то называет меня шоколадкой злобно или с пренебрежением – то да. А если с любовью или в шутку, то это, конечно, к расизму отношения не имеет. Если скажут: «Ты моя шоколадка» или «Ты моя горилла», то проблем нет.



Крики с трибун «Зачем российской сборной обезьяна»? А вот это со зла, это неприятно. Но в России, повторюсь, проблем практически не осталось. Я получал большую поддержку, когда был вызван в сборную», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

«Я — русский». Интервью с Ари – первым темнокожим игроком в истории сборной Форвард «Краснодара» водит детей на «Бессмертный полк», спасает людей и прямо говорит о критике и расизме.