Ари: Мусаев мудрый как Сёмин, хотя ему всего 35 лет

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал об отношениях с главным тренером команды Мурадом Мусаевым, а также сравнил его с наставником «Локомотива» Юрием Сёминым.
«Я всегда уважаю тех, кто стоит надо мной. И так как Мусаев меня тоже уважает, то я уважаю его вдвойне. И сейчас нет разницы, играл ли он когда-то в футбол, потому что наш тренер всю жизнь учился, у него огромные знания. А та форма, в которой он общается с игроками, вызывает уважение. Вот, недавно была забавная история. Мусаев мне дал штраф за опоздание на тренировку, а я ему сказал: «Забью гол, и вы отмените штраф, ок?» Он ответил: «Без проблем». В итоге всё так и состоялось. Это очень правильно, тренер должен знать подход к каждому игроку.
У нас нет такого, чтобы кто-то был приклеен к одному месту. Если я с разрешения тренера из центра смещаюсь на фланг и получаю мяч там, то тот же Классон или Вандерсон занимают моё место. У нас всё взаимозаменяемо. Я стал более командным футболистом благодаря Мусаеву и лучше понимаю футбол. Он – крутой тренер. Мудрый как Семин, хотя Мусаеву всего 35», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
- 4 июля 2019
-
13:15
-
13:08
-
13:07
-
13:00
-
13:00
-
12:45
-
12:43
-
12:30
-
12:10
-
12:01
-
11:42
-
11:38
-
11:29
-
11:27
-
11:21
-
11:07
-
11:03
-
10:47
-
10:38
-
10:18
-
10:16
-
10:05
-
10:03
-
09:58
-
09:45
-
09:40
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:11
-
08:54
-
08:12
-
07:59
-
07:35
-
07:24