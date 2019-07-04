Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ари: Мусаев мудрый как Сёмин, хотя ему всего 35 лет

Ари: Мусаев мудрый как Сёмин, хотя ему всего 35 лет
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал об отношениях с главным тренером команды Мурадом Мусаевым, а также сравнил его с наставником «Локомотива» Юрием Сёминым.

«Я всегда уважаю тех, кто стоит надо мной. И так как Мусаев меня тоже уважает, то я уважаю его вдвойне. И сейчас нет разницы, играл ли он когда-то в футбол, потому что наш тренер всю жизнь учился, у него огромные знания. А та форма, в которой он общается с игроками, вызывает уважение. Вот, недавно была забавная история. Мусаев мне дал штраф за опоздание на тренировку, а я ему сказал: «Забью гол, и вы отмените штраф, ок?» Он ответил: «Без проблем». В итоге всё так и состоялось. Это очень правильно, тренер должен знать подход к каждому игроку.

У нас нет такого, чтобы кто-то был приклеен к одному месту. Если я с разрешения тренера из центра смещаюсь на фланг и получаю мяч там, то тот же Классон или Вандерсон занимают моё место. У нас всё взаимозаменяемо. Я стал более командным футболистом благодаря Мусаеву и лучше понимаю футбол. Он – крутой тренер. Мудрый как Семин, хотя Мусаеву всего 35», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

«Я — русский». Интервью с Ари – первым темнокожим игроком в истории сборной
Форвард «Краснодара» водит детей на «Бессмертный полк», спасает людей и прямо говорит о критике и расизме.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент