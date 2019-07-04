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Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»

Агент Боккетти заявил, что защитник продолжит карьеру в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Андреа д’Амико, агент защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в «Дженоа» или «Верону».

«Сообщения о том, что Боккетти может перейти в «Дженоа» или «Верону», не соответствуют действительности. Где он продолжит карьеру? В «Спартаке», — приводит слова д’Амико Sport24.

Ранее сообщалось, что Боккетти согласовал контракт с «Дженоа», за который он выступал с 2008 по 2010 год. Также появлялась информация, согласно которой 32-летний итальянец также достиг принципиальной договорённости с «Вероной».

Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Чемпионату» заявил, что Боккетти расторгнет контракт со «Спартаком» и покинет команду вслед за защитником Дмитрием Комбаровым и хавбеком Денисом Глушаковым. Также «Чемпионат» сообщал, что итальянец может перейти в «Ростов».

Боккетти согласился перейти в «Верону»
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