Президент «Ростова» — главе «Чайки»: за каждое оскорбление придётся ответить

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с официальным заявлением, обращённым в адрес Андрея Чайки, владельца клуба ФНЛ «Чайки».
«Я не понимаю, почему депутат областной думы позволяет себе вести себя таким образом: оскорбляет наших болельщиков, называет их больными, говорит о каком-то лечении. Во-первых, Андрей Чайка – не доктор, чтобы ставить диагнозы. Во-вторых, руководство «Чайки» ведёт себя совершенно бестактно и непрофессионально. Никому не позволю оскорблять и говорить плохо о наших болельщиках. Я сам болельщик и убеждён, что наши болельщики – лучшие. Мы разберёмся в ситуации. За каждое оскорбление в адрес клуба и болельщиков придётся ответить. Для меня вообще странно, что команда, которая приехала в Ростов и попросила провести сезон в Ростове, начала так себя вести. Я призываю наших болельщиков не поддаваться на провокации», — заявил Арташес Владимирович Арутюнянц.
Напомним, ранее президент «Чайки» назвал болельщиков «Ростова» «больными людьми, не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами».
- 4 июля 2019
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