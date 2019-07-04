«Не перекладывайте с больной головы на здоровую». Фанаты «Уфы» ответили Газизову

Болельщики «Уфы» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ответили на заявление генерального директора клуба Шамиля Газизова, выразившего мнение, что жители Уфы должны поддерживать только местную команду.



«Шамиль Камилович сильно искажает действительность. В самом начале он приводит ведущим правильный пример, но делает из него абсолютно неправильный вывод. Он говорит: «Вот у тебя есть муж. Ты его любишь, ценишь. Но есть тысячи других, более успешных мужчин. Это же не значит, что ты пойдёшь к ним».



Вот именно, Шамиль Камилович. Нормальная женщина, которая выбрала своего мужчину, не побежит к другим только потому, что они более успешны или по какой-то другой причине. Потому что это будет предательством. И дальше по интервью вы сами приводите в пример мужчину-уфимца, которому много лет и который с детства/юношества болеет за условный «Спартак», любит эту команду. Наверняка любовь к «Спартаку» передавалась в этой семье через поколения. Такое часто бывает. И вот вы предлагаете такому мужчине совершить то самое предательство, которое нельзя совершать жене из вашего примера, то есть изменить своей любви.



То есть вот так вот, одним махом вы называете огромное число уфимских болельщиков ненормальными людьми и стыдобищами только потому, что они болеют за другую команду? И ведь при этом это не означает, что эти люди не симпатизируют «Уфе». Симпатизируют. Мы много таких примеров знаем. Как раз потому, что «Уфа» – это команда из их родного города. Есть такая отличная фраза: «Сердцу не прикажешь». И вы про неё забыли. Вот что вы правильно сказали, так это то, что своего болельщика нужно воспитывать. Причём начиная с детского возраста, а не стыдить прилюдно взрослых людей, болеющих за другие клубы.



А пока воспитывать своего болельщика у вас получается плохо. И это факт. Поэтому не перекладывайте проблему с больной головы на здоровую. У нас в стране свобода выбора, и вы на неё не можете посягать и так резко и безапелляционно высказываться. Тем более в свете высокой должности, которую вы занимаете. Будьте политкорректны!» — говорится в заявлении болельщиков.

Газизов: уфимец идёт и показывает, что болеет за какой-то «Спартак», ну смешно