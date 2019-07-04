«Локомотив» представил форму на следующий сезон

«Локомотив» представил домашний, выездной, а также третий комплекты формы на следующий сезон. В прошлом сезоне «железнодорожники» выиграли Кубок России и заняли второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги.

«Комбинация инновационных технологий, эксклюзивный дизайн и традиционная для команды цветовая палитра», — говорится к домашнему комплекту формы.

«При создании этого комплекта дизайнеры вдохновлялись атрибутами железных дорог — в такой экипировке впереди только победы!» — говорится к выездному комплекту формы

«Экипировка выполнена в графитовом цвете и имеет дополнительные вставки традиционного красного цвета в верхней части футболок», — говорится к третьему комплекту формы.

Фотографии доступны в «твиттере» «Локомотива».