«Локомотив» представил форму на следующий сезон
«Локомотив» представил домашний, выездной, а также третий комплекты формы на следующий сезон. В прошлом сезоне «железнодорожники» выиграли Кубок России и заняли второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги.
«Комбинация инновационных технологий, эксклюзивный дизайн и традиционная для команды цветовая палитра», — говорится к домашнему комплекту формы.
«При создании этого комплекта дизайнеры вдохновлялись атрибутами железных дорог — в такой экипировке впереди только победы!» — говорится к выездному комплекту формы
«Экипировка выполнена в графитовом цвете и имеет дополнительные вставки традиционного красного цвета в верхней части футболок», — говорится к третьему комплекту формы.
Фотографии доступны в «твиттере» «Локомотива».
- 4 июля 2019
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