Названы номинанты на звание лучшего молодого футболиста России в 2019 году

Стали известны имена футболистов, номинированных на премию Бышовца, названную в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручаемую лучшему игроку России до 21 года. Список опубликован на официальном сайте премии.



Список номинантов: Михаил Лысов (21 год, «Локомотив»), Матвей Сафонов (20 лет), Даниил Уткин (19 лет), Иван Игнатьев (20 лет), Магомед-Шапи Сулейманов (20 лет) (все – «Краснодар»), Игорь Дивеев (19 лет), Ильзат Ахметов (21 год), Константин Кучаев (21 год), Иван Обляков (20 лет), Фёдор Чалов (21 год) (все – ЦСКА), Александр Максименко (21 год), Николай Рассказов (21 год), Александр Ломовицкий (21 год), Илья Гапонов (21 год), Михаил Игнатов (19 год) (все – «Спартак»), Артём Галаджан (20 лет, «Оренбург»), Даниил Глебов (19 лет, «Ростов»), Артур Сагитов (19 лет), Даниил Степанов (19 лет) (оба – «Рубин»), Роман Евгеньев (20 лет), Вячеслав Грулёв (20 лет), Владимир Москвичёв (19 лет) (все – «Динамо»), Данил Круговой (21 год, «Уфа»), Павел Калошин (21 год), Гамид Агаларов (18 лет), Камиль Закиров (20 лет), Иван Иванченко (20 лет) (все – «Анжи»).

