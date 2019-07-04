Газизов: слова о «Спартаке» были вырваны, но болеть против своих — нонсенс

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил своё заявление, в котором выразил мнение, что жители Уфы должны поддерживать только местную команду.



«Я говорил не только про болельщиков в Уфе, которые болеют за «Спартак», но и за другие клубы: «Динамо», ЦСКА, «Зенит». Те слова были вырваны из контекста, речь шла о воспитании, движении вперёд, почему у нас в провинции пустуют стадионы на нетоповых матчах. Когда слова выдернули из контекста, моя позиция получилась очень агрессивной.



Только в России происходит такая ситуация: когда в городе топовая игра, например со «Спартаком», ЦСКА, «Зенитом» или «Локомотивом», то половина болельщиков болеет против тебя. Получается, что твои соотечественники болеют против тебя. Пускай они любят «Спартак», «Зенит», ЦСКА, но ты же не можешь в своём городе болеть против своей команды – это нонсенс. Такая история происходит только в России, и поэтому люди потом на матчи не ходят – они болеют за другую команду: живут в «Уфе», но болеют за другие клубы. Я их понимаю, может, раньше футбола не было, ещё что-то, но когда футбол появился и ты приходишь на стадион, то получается не очень хорошо: твои же соотечественники болеют против тебя, против своих. Мы – клуб из Башкирии, когда мы приезжаем в Москву и нас там поддерживают наши местные болельщики, это правильно, с малой родиной должна быть связь.



Я не осуждаю людей, которые болеют за другие клубы – это их выбор, но они этому учат и детей! Ребёнок же смотрит на родителей. Когда я рос во дворе, то не мог болеть за другой двор, а учась в 47-й школе, например, не мог переживать за 31-ю. Это моё мнение, но каждый живёт своей жизнью. Я понимаю, что такое происходит и в Екатеринбурге, и в Самаре, и в Казани. Мы же, живя в своём городе, хотим сделать лучше его, а не условную Москву. А потом мы говорим, что люди малую родину не любят.



Пусть болеют за «Спартак», но не болеют против нас. Как ты, живя в «Уфе», болеешь против неё? Вот о чём речь. Это же чувство собственного достоинства, патриотизма. В 90-е годы «Спартак» приезжал в Уфу, был полный стадион, все болели за «Гастелло». Пара человек стали болеть против «Гастелло», а весь стадион болел за своих! А теперь что, давайте все болеть за большие клубы? Но как тогда идентифицироваться? Страна у нас большая. Если все будут болеть за топ-клубы, то на футбол ходить никто не будет», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Не перекладывайте с больной головы на здоровую». Фанаты «Уфы» ответили Газизову