Фанаты «Спартака» отменили бойкот выездных матчей с кавказскими клубами

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выступило с заявлением об отмене бойкота на посещение выездных матчей с кавказскими командами.



«Перед началом сезона-2019/20 совет «Фратрии» принял решение об отмене бойкота кавказских выездов. Организация посещения выездных игр будет планироваться с учётом специфики региона и с максимальным обеспечением безопасности болельщиков.



Вся подробная информация будет размещаться заблаговременно перед каждой игрой. Спасибо всем тем, кто, несмотря ни на что, придерживался позиции движа все эти годы. Сила в Единстве!» — говорится в сообщении «Фратрии».



Ранее аналогичное решение приняли болельщики другого московского клуба и принципиального соперника «Спартака» — ЦСКА.

Фанаты ЦСКА отменили бойкот на посещение выездных игр с кавказскими командами