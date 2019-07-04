Фанаты «Спартака» отменили бойкот выездных матчей с кавказскими клубами

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выступило с заявлением об отмене бойкота на посещение выездных матчей с кавказскими командами.
«Перед началом сезона-2019/20 совет «Фратрии» принял решение об отмене бойкота кавказских выездов. Организация посещения выездных игр будет планироваться с учётом специфики региона и с максимальным обеспечением безопасности болельщиков.
Вся подробная информация будет размещаться заблаговременно перед каждой игрой. Спасибо всем тем, кто, несмотря ни на что, придерживался позиции движа все эти годы. Сила в Единстве!» — говорится в сообщении «Фратрии».
Ранее аналогичное решение приняли болельщики другого московского клуба и принципиального соперника «Спартака» — ЦСКА.
- 4 июля 2019
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