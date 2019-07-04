Колосков: УЕФА не накажет угрожавшего «Краснодару» украинца, им это не нужно

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова украинского полузащитника венгерского «Халадаша» Юрия Габовды, который поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с «Краснодаром-2».

Ранее Габовда написал в «Инстаграме»: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!» Позже пост был удалён.

«Никаких санкций к игроку не будет, надо не обращать внимания на это. Это какие-то непонятные игроки, надо прочитать и забыть. Никто этим заниматься и наказывать его не будет – ни РФС, ни УЕФА. Для них нет предмета расследования, кому это нужно?» — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.