Колосков: УЕФА не накажет угрожавшего «Краснодару» украинца, им это не нужно
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова украинского полузащитника венгерского «Халадаша» Юрия Габовды, который поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с «Краснодаром-2».
Ранее Габовда написал в «Инстаграме»: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!» Позже пост был удалён.
«Никаких санкций к игроку не будет, надо не обращать внимания на это. Это какие-то непонятные игроки, надо прочитать и забыть. Никто этим заниматься и наказывать его не будет – ни РФС, ни УЕФА. Для них нет предмета расследования, кому это нужно?» — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Футболист «Халадаша» удалил пост с угрозой уложить минимум одну москальскую рожу
- 4 июля 2019
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