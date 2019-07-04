«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о завершении перехода из мадридского «Атлетико» полузащитника Родриго Эрнандеса, также известного как Родри.



С 23-летним испанским футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года. Отмечается, что сумма трансфера хавбека стала рекордной для «горожан».



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит за Родри € 70 млн. Данная сумма была прописана в его контракте с «Атлетико» в качестве отступных.



Родри перешёл в «Атлетико» летом прошлого года из «Вильярреала» за € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

«Манчестер Сити» объявил о переходе Родри за рекордную сумму Фото : Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»