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«Манчестер Сити» объявил о переходе Родри за рекордную сумму

«Манчестер Сити» объявил о переходе Родри за рекордную сумму
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о завершении перехода из мадридского «Атлетико» полузащитника Родриго Эрнандеса, также известного как Родри.

С 23-летним испанским футболистом было заключено соглашение, рассчитанное на пять сезонов – до лета 2024 года. Отмечается, что сумма трансфера хавбека стала рекордной для «горожан».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатит за Родри € 70 млн. Данная сумма была прописана в его контракте с «Атлетико» в качестве отступных.

Родри перешёл в «Атлетико» летом прошлого года из «Вильярреала» за € 20 млн. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 матчах чемпионата Испании, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

«Манчестер Сити» объявил о переходе Родри за рекордную сумму
«Манчестер Сити» объявил о переходе Родри за рекордную сумму
Фото: Официальный сайт ФК «Манчестер Сити»
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