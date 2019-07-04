Адвокат Мамаева: Павла и Кокорина вчера увезли в третье СИЗО Белгорода

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что его подопечного, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина этапировали ещё вчера утром.

«Мамаева, Кокорина и остальных увезли ещё вчера утром в третье СИЗО Белгорода, а оттуда ребят уже отправят в колонию в Белгородской области», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Глава УФСИН по Москве Сергей Мороз ранее сообщил, что Кокорин, Мамаев и два других фигуранта уголовного дела о драках, получившие сроки от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет, будут отбывать заключение недалеко от столицы. Позже заместитель главы службы Валерий Максименко отметил, что все четверо будут отбывать наказание в одной колонии.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, братья Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.