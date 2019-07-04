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«Лестер» купил у «Ньюкасла» Айосе Переса за £ 30 млн

«Лестер» купил у «Ньюкасла» Айосе Переса за £ 30 млн
Футбол / Англия 0

«Лестер Сити» на своём официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Ньюкасл Юнайтед» Айосе Переса.

25-летний испанский футболист заключил с «лисами» контракт на четыре года. Стороны не разглашают условия перехода, однако, по информации Sky Sports, форвард обошёлся «Лестеру» в £ 30 млн (более € 33 млн).

Ранее «Ньюкасл» покинул соотечественник игрока Рафаэль Бенитес, занимавший пост главного тренера.

Перес начинал карьеру в 2012 году в составе «Тенерифе», откуда в 2014 году перебрался в «Ньюкасл». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 37 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 12 голов и 2 результативные передачи. «Сороки» по итогам кампании заняли 13-е место в турнирной таблице первенства. «Лестер» финишировал девятым.

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