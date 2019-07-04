Украинский игрок «Халадаша»: мою страницу взломали, мне и семье начали угрожать

Украинский полузащитник венгерского «Халадаша» Юрий Габовда, удаливший пост в социальной сети, в котором он поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с «Краснодаром-2», прокомментировал ситуацию.



Ранее Габовда написал в «Инстаграме»: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!»



«Мне и моей семье начали серьёзно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали», – цитирует Габовду Tribuna.



«Халадаш» встретится с «Краснодаром-2» завтра, 5 июля, начало – в 19:00 по московскому времени. Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. 30-летний футболист ранее также выступал за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию», «Гранит», минское «Динамо», «Рух» и «Балмазуйварош».

Украинский игрок удалил пост с угрозами в адрес российских футболистов