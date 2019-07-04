«Енисей» взял в аренду защитника «Шахтёра»
«Енисей» достиг договорённости с донецким «Шахтёром» об аренде защитника Данилы Сагуткина до конца сезона-2019/20. Об этом сообщил официальный сайт красноярской команды.
Сагуткин родился в Севастополе, играет на позиции центрального защитника. Данила — воспитанник донецкой школы футбола, выступал за юношеские и молодежные команды «Шахтёра» разных возрастов, финалист Юношеской лиги УЕФА сезона-2014/15, чемпион молодежного первенства Украины сезона 2017/2018. Минувший сезон 23-летний футболист провел в аренде в киевском «Арсенале» (18 матчей).
В сезоне-2018/19 «Енисей» занял в Российской Премьер-Лиге последнее место и вылетел в ФНЛ. В первом туре нового сезона красноярская команда сыграет с «Текстильщиком». Встреча состоится 7 июля.
«Енисей» представил форму на сезон-2019/20
- 4 июля 2019
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