Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Енисей» взял в аренду защитника «Шахтёра»

«Енисей» взял в аренду защитника «Шахтёра»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

«Енисей» достиг договорённости с донецким «Шахтёром» об аренде защитника Данилы Сагуткина до конца сезона-2019/20. Об этом сообщил официальный сайт красноярской команды.

Сагуткин родился в Севастополе, играет на позиции центрального защитника. Данила — воспитанник донецкой школы футбола, выступал за юношеские и молодежные команды «Шахтёра» разных возрастов, финалист Юношеской лиги УЕФА сезона-2014/15, чемпион молодежного первенства Украины сезона 2017/2018. Минувший сезон 23-летний футболист провел в аренде в киевском «Арсенале» (18 матчей).

В сезоне-2018/19 «Енисей» занял в Российской Премьер-Лиге последнее место и вылетел в ФНЛ. В первом туре нового сезона красноярская команда сыграет с «Текстильщиком». Встреча состоится 7 июля.

«Енисей» представил форму на сезон-2019/20
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент