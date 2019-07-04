«Ростов» направил жалобу на «Чайку» и её президента в РФС, МВД и ФСБ

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о направлении жалобы на руководство «Чайки» президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову, а также правоохранительным органам и силовым структурам.
«В тексте документа наш клуб обращает внимание руководства РФС на оскорбительные высказывания в адрес болельщиков «Ростова» со стороны «Чайки» и лично со стороны депутата областной думы, руководителя данного клуба Андрея Чайки.
В частности, Чайка назвал болельщиков «Ростова» «больными людьми», не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами. Кроме того вчера представитель клуба опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес болельщиков «Ростова» с отсылкой к порнографическому фильму.
«Ростов» просит оценить действия руководства «Чайки» на комитете РФС по этике и применить меры ответственности в отношении руководителей этого клуба. Кроме того «Ростов» фиксирует большой общественный резонанс среди болельщиков нашего клуба в связи со сложившейся ситуацией. Мы усматриваем в этих провокациях «Чайки» действия, направленные на разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка. В связи с этим копия обращения направлена в силовые ведомства в уведомительном порядке – в УМВД России и УФСБ России по Ростовской области.
В связи с этим «Ростов» просит болельщиков нашего клуба сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и не совершать противоправных действий», — говорится в заявлении ростовчан.
- 4 июля 2019
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