Украинскому футболисту запретили играть с «Краснодаром-2»

Украинский полузащитник «Халадаша» Юрий Габовда не сможет помочь команде в контрольном матче с «Краснодаром-2». Данное решение приняло руководство венгерского клуба.



«Наш клуб осуждает пост на странице Юрия Габовды в социальной сети. Футбол — это спорт, который вне политики. Габовда не сыграет завтра в товарищеском матче с «Краснодаром-2». Разумеется, мы спросили у Юрия об этом посте. Он ответил, что его аккаунт взломали», — заявили «Чемпионату» в пресс-службе «Халадаши».



Ранее Габовда написал в «Инстаграме»: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!» Позднее футболист удалил запись и заявил, что его аккаунт взломали.



«Халадаш» встретится с «Краснодаром-2» завтра, 5 июля, матч начнётся в 19:00 мск. Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. Ранее 30-летний футболист также выступал за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию», «Гранит», минское «Динамо», «Рух» и «Балмазуйварош».

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