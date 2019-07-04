В Грозный прибыла делегация УЕФА

Делегация совместной комиссии УЕФА, Российского футбольного союза и Российской Премьер-Лиги прибыла в Чеченскую Республику. В грозненском аэропорту гостей встречали председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, министр по физической культуре и спорту Чечни Муса Ханариков и другие официальные лица.



В состав делегации вошли: вице-президент РФС, президент РПЛ Сергей Прядкин, руководитель аппарата президента УЕФА Лука Зайц, директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин, директор по безопасности УЕФА Желко Павлица, начальник отдела маркетинга и коммуникаций РПЛ Евгений Савин и директор департамента безопасности и работы с болельщиками ФНЛ Андрей Прядкин.



В ходе визита — с 4 по 5 июля — комиссия обсудит вопросы организации международных матчей, проведёт осмотр международного терминала аэропорта Грозный («Северный»), гостиницы The Local, «Ахмат-Арены», а также посетит Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова, Российский университет спецназа (РУС), совершит экскурсию по достопримечательностям Чечни, сообщает «Грозный-Информ».