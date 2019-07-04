В УЕФА не стали комментировать угрозы украинского футболиста российским игрокам

Представители УЕФА отказались комментировать инцидент с украинским полузащитником «Халадаша» Юрием Габовдой, опубликовавшим угрозы соперникам из «Краснодара-2» в преддверии товарищеского матча.



«У нас нет комментариев по поводу инцидента с постом украинского игрока «Халадаша» Юрия Габовды», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе УЕФА.



Ранее Габовда написал в «Инстаграме»: «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!» Позднее футболист удалил запись и заявил, что его аккаунт взломали.



«Халадаш» встретится с «Краснодаром-2» завтра, 5 июля, матч начнётся в 19:00 мск. Габовда выступает за венгерскую команду с 2018 года. Ранее 30-летний футболист также выступал за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию», «Гранит», минское «Динамо», «Рух» и «Балмазуйварош».

Украинскому футболисту запретили играть с «Краснодаром-2»