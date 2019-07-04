Жена Малафеева открыла бутылку ударом ногой
Екатерина Малафева, супруга бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева, приняла участие в набравшем популярность #bottlecapchallenge. Участники челленджа предпринимают попытки открыть бутылку ударом ногой.
Видео доступно в «инстаграме» Екатерины Малафеевой.
Ранее участниками челленджа стали чемпион UFC Макс Холлоуэй, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, голливудский киноактёр Джейсон Стетхэм и другие известные личности из мира спорта и шоу-бизнеса.
В настоящее время Малафеев занимает пост заместителя спортивного директора «Зенита». В бытность игроком за сине-бело-голубых вратарь выступал на протяжении 17 сезонов. Всего за петербургский клуб он сыграл 442 матча. В составе «Зенита» он выиграл 11 трофеев.
Джейсон Стетхэм повторил трюк Холлоуэя, открыв бутылку ударом ногой
- 4 июля 2019
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