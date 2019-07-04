«Ювентус» объявил о подписании контракта с Буффоном

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб голкипера Джанлуиджи Буффона.
41-летний вратарь подписал со «старой синьорой» контракт сроком до 30 июня 2020 года.
Видео доступно в «твиттере» «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что зарплата Буффона в «Ювентусе» составит € 1,5 млн. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня этого года.
Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.
В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» итальянский вратарь сыграл 25 матчей и пропустил 25 мячей. С парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.
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