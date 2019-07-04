Буффон: возвращаюсь, потому что не мог отклонить предложение «синьоры»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал своё возвращение в туринский клуб.

«Возвращаюсь, потому что не мог отклонить предложение „синьоры“. Возвращаюсь, потому что это мой дом!» — написал Буффон в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Джанлуиджи Буффона.

Ранее сообщалось, что зарплата Буффона в «Ювентусе» составит € 1,5 млн. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня этого года.



Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.



В минувшем сезоне в составе «ПСЖ» итальянский вратарь сыграл 25 матчей и пропустил 25 мячей. С парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.