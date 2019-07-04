Созин — об украинском игроке: экстремист решил попиариться, потом включил заднюю

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова украинского полузащитника венгерского «Халадаша» Юрия Габовды, который в преддверии товарищеского матча с «Краснодаром-2» опубликовал на своей странице в «Инстаграме» сообщение с угрозами в адрес будущих соперников.
«Наши СМИ в этой ситуации немного виноваты: ну зачем провоцировать людей, мы же братские народы. Мало ли какие не совсем умные люди живут по разные стороны границы. Не надо злить народ и адекватных людей. Любой человек, который это высказывание увидит, витком ненависти будет относиться к нашим соседям. Был ведь переход Ракицкого в «Зенит», а это некий шаг, что какие-то взаимоотношения между странами появляются. Мы же десятки лет жили вместе, а теперь некий экстремист с Украины решил попиариться, а злится вся страна. У нас тоже есть люди, которые говорят гадости. Наверное, чем больше гадостей, тем больше отклика у тех, кто это напечатал.
К спорту это не имеет отношения. Пусть это останется на воспитании и на умственном развитии этого человека. Я бы к этой реплике относился как к реплике не совсем здорового человека. То, что ему поступают угрозы, только подчёркивает мои слова. Не думаю, что он этого не писал, скорее всего, он потом как не очень сильно в умственном плане человек включил заднюю. Такое же было уже с Хачириди, у них это лезет. Не у всех, но они хотят показать свою политическую грамотность. А это просто умственная недостаточность», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 4 июля 2019
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