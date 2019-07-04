«Спартак» — «Краснодар»: объявлены стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и «Краснодара» на матч 3-го тура Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 4 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо, Зобнин, Игнатов, Фернандо, З. Бакаев, Ханни, Понсе.

«Краснодар»: Сафонов, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Олссон, Намли, Вандерсон, Ари.

Помимо красно-белых и «быков» участие в предсезонном турнире принимают ещё две российские команды — «Ростов» и ЦСКА. Перед заключительной игрой на счету «Краснодар» 6 очков, «Спартак» набрал 3 очка.