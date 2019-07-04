Роббен завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в возрасте 35 лет.

«Много думал в течение последних нескольких недель. Как все знают, я уделил время, чтобы принять взвешенное решение о будущем после последнего матча в составе «Баварии». В итоге решил завершить карьеру профессионального футболиста. Это, без сомнения, самое трудное решение, которое мне пришлось принять в карьере. Решение, которое столкнуло сердце и разум», — приводит слова Роббена Goal.

Арьен выступал за «Баварию» с 2009 по 2019 год. Ранее хавбек защищал цвета мадридского «Реала», лондонского «Челси», ПСВ и «Гронингена». За национальную команду Нидерландов Роббен играл с 2003 по 2017 год.